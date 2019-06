Tag der Miliz in St. Pölten .

Am Rathausplatz in St. Pölten findet am Samstag, den 15. Juni 2019, der Festakt zum "Tag der Miliz" statt. Dabei werden ab 11 Uhr Milizfreundliche Unternehmen mit dem "Miliz-Award" ausgezeichnet. Dazu werden rund 100 Milizsoldatinnen und Milizsoldaten bei diesem Festakt am Rathausplatz in St. Pölten antreten. Eine Leistungsschau von 9 bis 13 Uhr und ein Platzkonzert der Militärmusik Niederösterreich um 10 Uhr umrahmen die Feier.