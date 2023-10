Gleiches Recht für alle Jäger?

Argument der Initiatoren des Volksbegehrens ist, dass bei der Jagd dieselben Tiere in den Bundesländern unterschiedlich behandelt werden. „Es gibt verschiedene Schonzeiten für dieselben Tierarten, verschiedene Vorschriften zum Aussetzen von Tieren für die Jagd und verschiedene Regelungen der Gatterjagd“, wie es auf der Website heißt. Die konventionelle Jagd habe in weiten Bereichen den Bezug zu Ökologie und Tierschutz verloren – ein Bundesjagdgesetz solle genau das ändern und insgesamt strengeren Tierschutz bringen.

Wildbiologe Erhard Kraus. Foto: Lanius

Die Forschungsgemeinschaft Lanius mit Sitz in Theiß bei Krems unterstützt das Volksbegehren. Erhard Kraus, Biologe und Wildbiologe, gehört Lanius an. Dass der Föderalismus im Jagdrecht angewandt werde, sei unbegründbar, sagt Kraus. Die Bundesländer sollten sich freiwillig zu einer Harmonisierung der Jagdgesetze entschließen.

Dem Argument der Jagdverbände, dass Österreich unterschiedliche Landschaften habe, weshalb auch unterschiedliche Abschusspläne sinnvoll seien, kann Kraus nichts abgewinnen. Da frage er sich, warum es in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg einheitliche Jagdgesetze gebe. Der Jagdverband NÖ argumentiert, dass die diversen Lebensräume Österreichs auch unterschiedliche Wildtierarten beherbergen und nicht alle Arten überall heimisch seien, daher brauche es regional angepasstes Wildtiermanagement – und eine Jagd auf Basis von Landesgesetzen.

„Mutterschutz“ für jagdbare Tiere

Kraus meint weiter, es müsse einen „Mutterschutz“ für jagdbare Tiere geben: „Füchse und Marder haben auch in der Fortpflanzungszeit keinen Schutz.“ Es sei nicht weidegerecht, führende Tiere – also Muttertiere mit Nachwuchs – zu erlegen, so der Jagdverband. „Die Jägerinnen und Jäger müssen das Wildtier richtig ansprechen, bevor sie es erlegen.“ Aber: Beutegreifer müssten bejagt werden, weil manche – wie der Fuchs, der sich dank der Tollwutimpfung stark vermehren könne – einen negativen Einfluss auf seltenere Tierarten haben könnten.

Streitfall Enten: „Es ist unmöglich, die verschiedenen Arten im Flug zu unterscheiden“

Ein besonders Ärgernis ist für Kraus die Entenjagd: In vielen Abschussplänen werde zwar bei den Wildenten zwischen den häufig vorkommenden Stockenten und den selteneren bzw. bedrohten Arten wie Krick-, Löffel-, Tafel- oder Schnatterente unterschieden – hier sei das Problem die Art der Bejagung: „Enten werden in der Dämmerung im Flug geschossen, da ist es unmöglich, die verschiedenen Arten zu unterscheiden, das schafft wahrscheinlich nicht einmal ein Ornithologe.“ Der NÖ Jagdverband sieht das anders: „Enten werden meist bei Treibjagden während des Tages oder zu Beginn der Morgen- und Abenddämmerung erlegt, wenn sie zwischen den Äsungs- und Ruhegewässern hin- und herfliegen. Die Lichtverhältnisse erlauben dabei ein korrektes Ansprechen, sprich Erkennen, um welche Entenart es sich handelt.“ Die Jägerinnen und Jäger würden ausgebildet, Tiere richtig zu unterscheiden.

Für illegale Abschüsse, wie sie etwa bei großen Beutegreifern wie Adlern immer wieder vorkommen, fordert das Volksbegehren strengere Strafen, etwa wie in Spanien, wo derlei eine temporäre Sperre des gesamten Jagdgebietes zur Folge habe. Auch in Österreich solle es dafür wesentlich strengere Strafen geben. Der Jagdverband lehnt das ab: „Die Sperre eines Jagdrevieres wäre eine pauschale Strafe, ohne konkreten Nachweis der Schuld einer bestimmten Person. Diese Systemänderung ist abzulehnen.“

Zum Volksbegehren

Das Volksbegehren „Für ein Bundes-Jagdgesetz“ fordert, dass die Jagd nach „den gesamtgesellschaftlichen Interessen dienen und ökologisch tierschutzgerecht erfolgen“ muss. Dem würde die in neun Landesgesetzen unterschiedlich geregelte Jagd nicht gerecht.

Das Volksbegehren wurde am 4. Mai 2023 gestartet, es ist derzeit in der Unterstützungsphase.

Info: bundesjagdgesetz.at

Forschungsgemeinschaft Lanius: lanius.at