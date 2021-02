Fehlender Kontakt zu Gleichaltrigen, Schulschließungen und der wirtschaftliche Druck in vielen Familien – all das hat Spuren bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen.

Grund genug für die Caritas der Diözese St. Pölten, ihre Angebote wie Familienhilfe, Familienhilfe PLus, Familienberatungsstellen sowie Lerncafés vor den Vorhang zu holen. Der Grundtenor ist: Wer es nicht alleine durch diese schwierige Zeit schafft, dem kann geholfen werden.

Caritasdirektor Hannes Ziselsberger betont, dass neben der materiellen Not erkennbar sei, „dass auch Überforderung und Perspektivlosigkeit Nöte unserer Zeit sind. Es braucht feste Anker, um den Schwächsten der Gesellschaft, hier zur Seite zu stehen.“ Die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft müssten „weiter in die soziale Infrastruktur investieren. Wir brauchen diese in den nächsten Jahren sehr dringend, vielleicht dringender als die technische Infrastruktur.“ Eine überforderte, gespaltene oder perspektivlose Gesellschaft stelle eine große Gefahr für die Zukunft dar.

Diözesanbischof Alois Schwarz unterstreicht, dass durch die Corona-Maßnahmen neue Krisen entstanden seien, bestehende hätten sich verstärkt. „Die Caritas als ausgestreckte Hand der Kirche gibt der Nächstenliebe ein Gesicht und lebt das Miteinander mit konkreter Hilfe, mit Trost und notwendiger Unterstützung.“

Hier die Caritas-Angebote:

Familienhilfe und Familienhilfe Plus leisten – in enger Zusammenarbeit mit der Sozialberatung.Nothilfe – einen wichtigen Beitrag zur Begleitung und Unterstützung von Familien in Krisensituationen. FamilienhelferInnen bieten praktische Anleitungen, unterstützen bei der Erstellung einer Tagesstruktur, helfen bei Überforderung im Umgang mit den Kindern bzw. mit den Anforderungen des Homeschoolings.“

Die Caritas Lerncafés helfen überforderten Schülern aller Altersgruppen. MitarbeiterInnen der Lerncafés betreuen ihre Schützlinge vor Ort in den vier Lerncafés der Caritas der Diözese St. Pölten bzw. auch am virtuellen Schreibtisch.

Die Caritas-Familienberatung & Psychotherapie bietet niederschwellige, schnelle Hilfe, u. a. in Form von kassenfinanzierter Psychotherapie für Kinder und Jugendliche.

Info: caritas-stpoelten.at/