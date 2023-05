Elf Geschichten der Caritas aus 2022

Herzlichkeit und Mitmenschlichkeit, Vielfalt und Zusammenhalt, Achtsamkeit und Würde sind Werte, zu denen sich die Caritas und all ihre Mitarbeitenden bekennen. Dass der Alltag in einem Pflegeberuf sehr schön und bereichernd sein kann, beweist Jasmin Huskic von der Sozialstation St. Pölten. Eine seiner Kundinnen ist Ilse Hofstetter, die seit drei Jahren von der Caritas betreut wird.

Pflegekräfte sind oft einzige Ansprechpartner

Die 91 Jahre alte Dame freut sich besonders, „wenn die Caritas kommt“. Neben der Pflege und Betreuung wird auch viel gelacht und geplaudert. Für Frau Hofstetter sind die Pflegekräfte der Caritas wie Jasmin Huskic oft die einzigen Ansprechpersonen am Tag. Nach einem Schlaganfall sitzt Ilse Hofstetter im Rollstuhl und hat kaum mehr die Möglichkeit, die kleine Wohnung im zweiten Stock einer Wohnhausanlage zu verlassen. „Frau Hofstetter hat große Fortschritte gemacht in den letzten Wochen“, freut sich Jasmin Huskic. Seinen Beruf als Fachsozialbetreuer übt er mit großer Freude und Motivation aus. „Ich sehe jedes Mal aufs Neue, dass ich den Menschen helfen kann und auch viel Dankbarkeit erfahre. Ich arbeite gerne mit Menschen, ich liebe diesen Beruf“, versichert Jasmin Huskic.

„Nächstenliebe ohne Wenn und Aber“

Die Geschichte von Ilse Hofstetter und Jasmin Huskic ist eine von elf Geschichten gelebter Caritas-Hilfe aus dem Jahresbericht 2022, der nun in gedruckter und digitaler Form vorliegt. Caritasdirektor Hannes Ziselsberger: „Der Grundauftrag der Caritas ist bis heute derselbe geblieben: Not sehen und handeln. Wir glauben an das Gute, den Zusammenhalt, die Gerechtigkeit und an die Zukunftstauglichkeit unserer Gesellschaft. An eine Welt, in der die Würde des Menschen unantastbar ist. Diese Erfahrungen und Überzeugungen aus der täglichen Arbeit ziehen sich als roter Faden durch diesen Jahresbericht. Kurz gesagt: Nächstenliebe ohne Wenn und Aber.“

Elf Beispiele für die Wirkung der Caritas

Der Wirkungsbericht zeigt die breitgefächerten, vielfältigen Hilfeleistungen der Caritas in elf anschaulichen Geschichten: von den großartigen und herausfordernden Leistungen der Pflegekräfte, über die Unterstützung geflüchteter Menschen aus der Ukraine in unseren Grundversorgungsquartieren, die Hilfe der Sozialberatung. Nothilfe für die vielen von Teuerung und Inflation betroffenen Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können, den Leistungen der beruflichen Integration bei der Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Arbeitsmarkt, über Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungen oder über den letzten Lebensweg von Menschen mit Hilfe des Mobilen Hospizdienstes, aber auch wie die youngCaritas junge Menschen für soziale Themen begeistern kann, Freiwillige ihren Einsatz erleben bis hin zur Hilfe nach der großen Flutkatastrophe in Pakistan.

„Dieses große Engagement ist eine wichtige Säule in unserer Gesellschaft, gerade auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Die Geschichten in unserem Jahresbericht stehen beispielhaft dafür, dass wir als Caritas in diesen bewegten Zeiten einander beistehen und im Sinne der Solidarität und Nächstenliebe die Schwächsten nicht vergessen“, betont Caritas Generalsekretär Christoph Riedl.

Das Caritas-Jahr in Zahlen