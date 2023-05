Preise und Armut im Steigflug: Haussammlung soll Not lindern

In Niederösterreich sind laut Statistik Austria 14 Prozent der Bevölkerung beziehungsweise 236.000 Menschen armutsgefährdet. Vergleicht man aktuelle Daten mit Zahlen aus dem letzten Jahr, wird schnell klar: Die Anzahl der Betroffenen steigt. „Strom, Essen und Wohnen werden teurer und gleichzeitig wird das Geld weniger wert. Wir alle hatten in den letzten Monaten mit denselben Problemen zu kämpfen. Besonders gravierend sind die Auswirkungen dieser Entwicklung allerdings für Menschen, die schon bisher nur knapp über die Runden gekommen sind“, sagt Caritas Generalsekretär Christoph Riedl bei einer Pressekonferenz zum Start der Caritas Haussammlung 2023 im Mutter-Kind-Haus der Caritas St. Pölten.

Auch eine aktuelle Studie, durchgeführt von der Caritas und dem Sozialforschungsinstitut SORA, bestätigt, dass der Unterstützungsbedarf aktuell besonders hoch ist. Befragt wurden 400 Klientinnen und Klienten der Caritas Sozialberatung in Wien und Niederösterreich. Acht von zehn Befragten leiden den Ergebnissen der Studie zufolge unter erheblicher materieller und sozialer Deprivation, also massiven Einschränkungen. „Knapp 70 Prozent der Hilfesuchenden hätte nie gedacht, je auf unsere Unterstützung angewiesen zu sein. Und mehr als die Hälfte der Befragten sind überzeugt, dass sie langfristig Hilfe benötigen werden“, so Riedl. Außerdem gebe ein Großteil der befragten Personen an, nicht zu wissen, wie sie ohne die Unterstützungen der Caritas oder anderen Hilfsorganisationen über die Runden kommen sollten.

Starker Anstieg der Sozialberatungen

„Daher ist es nicht verwunderlich, dass in den Caritas Sozialberatungsstellen die Anfragen heuer stark gestiegen sind“, betont Riedl weiter. Von 1. Jänner bis 15. Mai 2023 gab es in der Caritas St. Pölten bereits 6.475 Kontakte mit Klientinnen und Klienten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch um 1.160 Kontakte weniger. Seit Jahresbeginn wurden bereits rund 400.000 Euro an Unterstützungszahlungen für betroffene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ausbezahlt.

Foto: CaritasGleiß

Im Zuge der Präsentation der durchgeführten Studie äußert sich der Caritas Generalsekretär außerdem zu den bereits gesetzten Anti-Teuerungsmaßnahmen in Milliardenhöhe der Bundes- und Landesregierung. „Ohne diese Hilfen wäre die Armut in Österreich noch viel stärker angewachsen. Aber es zeigt sich immer mehr, dass das Sozialsystem in Österreich zwar hilft, aber die Leistungen nicht mehr ausreichen, um Menschen mittel- und langfristig abzusichern. Unser Sozialsystem ist nicht mehr das sichere, letzte Auffangnetz für Menschen in Not, das es einmal war“ so Riedl. Er fordert unter anderem eine bedarfsorientierte Mindestsicherung, „die sich an den realen Kosten der Menschen für Wohnen, Energie und Lebensmittel orientiert“.

90.000 NÖ Haushalte werden im Zuge der Caritas Haussammlung besucht

Um betroffenen Menschen in Niederösterreich weiterhin Unterstützung leisten zu können, wird auch in diesem Jahr im Juni und Juli im Zuge der Caritas Haussammlung, der größten Spendenaktionen für Menschen in Not in Niederösterreich, um Spenden gebeten. Rund 4.000 Haussammlerinnen und Haussammler sind in 85 Prozent der Pfarren im Land unterwegs und klopfen an rund 90.000 Türen. Im Vorjahr wurden mehr als 742.600 Spendeneuro für Menschen in Not in Niederösterreich gesammelt. „Am Haussammeln ist uns besonders der persönliche Kontakt und das Gespräch mit den Menschen wichtig. Man bekommt Einblick in die Verhältnisse, in denen die Menschen leben und versteht dadurch manches besser“, erklären die beiden Haussammlerinnen der Pfarre Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land) Heidi Kerndl und Helga Gruber.

Ein Projekt, das unter anderem durch die Spenden von vergangenen Haussammlungen der Caritas umgesetzt werden konnte, ist das Mutter-Kind-Haus der Caritas der Diözese St. Pölten. Hier unterstützen wir wohnungslose schwangere Frauen und Mütter, damit sie eine eigenständige Existenz für sich und ihre Kinder aufbauen und in ein selbstständiges Leben zurückfinden können", erklärt Petra Fischer, die Leiterin des Caritas Mutter-Kind-Hauses in St. Pölten.