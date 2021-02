Nachdem zu Jahresbeginn mit den Covid-19 Impfungen bei den Bewohnern und Mitarbeitern in den Pflegeheimen begonnen wurde, wurden heute bei der Österreichischen Gesundheitskasse in St. Pölten die ersten mobilen Pflegekräfte geimpft. Deutlich mehr als die Hälfte der 900 MitarbeiterInnen in der mobilen Hauskrankenpflege der Caritas St. Pölten werden sich hier in den kommenden beiden Wochen impfen lassen.

Risiko von Ausfällen minimieren

Caritas Bereichsleiterin Karin Thallauer betont: „Wir sind sehr dankbar, dass wir nun unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen noch besseren Schutz durch die Impfung anbieten können. Eine umfassende Information und Aufklärung der MitarbeiterInnen über den derzeitigen Stand der Wissenschaft zur Impfung war uns besonders wichtig. Je mehr durch eine Impfung vor einer Erkrankung geschützt sind, desto geringer ist das Risiko von Ausfällen.“

Für die Mitarbeiter bedeutet die Impfung vor allem wieder ein Stück mehr Sicherheit im Beruf: