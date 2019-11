Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass der SIMPEX Basic Celebration Weihnachtsbaum 120 cm in den Farben Pink und Türkis chemische Rückstände enthält, die möglicherweise gesundheitsschädlich sein können. Der Baum in Türkis wurde 2018 und 2019 verkauft, der Baum in Pink 2017 bis 2019. SPAR ruft diese Produkte vorsorglich zurück. Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, den Weihnachtsbaum nicht zu verwenden.

Aus Märkten und Onlineshop wurden alle eventuell betroffenen Produkte sofort entfernt. Kunden, die das Produkt gekauft haben, können dieses im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Kassabon erstattet.