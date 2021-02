Am zehnten Verhandlungstag wird das Urteil am Landesgericht St. Pölten gefällt. Den vier Beschuldigten im Alter von 30 bis 56 Jahren wird im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit im Pflegezentrum Clementinum in Kirchstetten das Quälen oder Vernachlässigen, der sexuelle Missbrauch wehrloser oder psychisch beeinträchtigter Personen sowie Körperverletzung vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Haft. Alle vier Beschuldigten bekennen sich nicht schuldig.

Die Staatsanwaltschaft hält ihre Anklage voll inhaltlich aufrecht. „Das ist keine große Überraschung. Wir haben wochen- und monatelang durchgekaut, was passiert ist“, erklärte die Staatsanwältin am Beginn des letzten Verhandlungstags. Sie fasste die Beschuldigungen noch einmal zusammen.

Die vier Beschuldigten sollen Heimbewohner geschlagen, an den Haaren gezogen und gequält haben. Auch sexuelle Übergriffe soll es gegeben haben. Nachdem sich die Opfer nicht mehr artikulieren konnten, stützt sich die Anklage im Wesentlichen auf die Aussagen von zwei Heim-Mitarbeiterinnen und auf Protokolle einer dienstlichen WhatsApp-Gruppe.

Das kritisiert der Verteidiger der vier Angeklagten. Die Beweislage sei viel zu dünn: „Alles, was im Chat-Verlauf steht, ist nicht geschehen.“ Der Verteidiger ersuchte die Schöffen, den Angeklagten genauso zu glauben wie den Zeugen. Er fordert einen Freispruch.

Bevor sich Richter und Schöffen zur Beratung zurückziehen, nimmt eine der vier Angeklagten Stellung: „Es ist schockierend, dass es jemanden gibt, der so etwas sagt, und dem wird geglaubt.“ Wenn es Übergriffe gegeben hätte, dann hätten Kollegen diese gleich melden müssen. „Seit über vier Jahren wird auf uns eingeschlagen. Die zwei Frauen haben unser Leben zerstört und unsere Seelen kaputt gemacht. Wir müssen uns das gefallen lassen. Ich will nur, dass das vorbei ist.“