Bahnhofs-Aktion: Auf einen Kaffee mit der Polizei

„Beim Reden kommen d´Leut zam“ heißt es im Volksmund. Genau mit diesem ur-österreichischen Gedanken arbeitet die neueste Aktion der Bürgerbeteiligungs-Initiative GEMEINSAM.SICHER, die „Coffee with Cops“ heißt. Die Idee: Einen Kaffee mit einer Polizistin oder einem Polizisten trinken und in zwangloser Atmosphäre plaudern – über Sicherheit, über Probleme oder auch über ganz Alltägliches.

„Je höher das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei, desto besser kann diese für die Sicherheit der Menschen sorgen. Durch das Miteinander reden und dem Austausch von Informationen wird dieses Vertrauen weiter gestärkt. Auf den Bahnhöfen sind dabei die ÖBB ein wichtiger und verlässlicher Partner“, so Innenminister Gerhard Karner.

Menschen hinter der Uniform kennenlernen

Das Ziel von „Coffee with Cops“: der direkte Kontakt mit der Bevölkerung, Probleme und Fragen erkennen und lösen, Hemmschwellen abbauen, Beziehungen aufbauen und vertiefen, das Sicherheitsgefühl abfragen und verbessern – und: die Menschen hinter der Uniform kennenlernen.

Der Startschuss von „Coffee with Cops“ findet am Dienstag statt. An 28 österreichweiten Bahnhöfen werden dabei von 15 bis 18 Uhr Bedienstete von GEMEINSAM.SICHER und den ÖBB direkt vor Ort alle auf einen Kaffee einladen, die an Sicherheit und an einem Austausch auf Augenhöhe interessiert sind.

„Sicherheit ist eines der Basisversprechen der ÖBB. Bereits seit einigen Jahren besteht eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen den ÖBB und der Polizei. Dadurch ist es uns möglich, gemeinsam Delikte auf Bahnhöfen und in Zügen aufzuklären und so einen wichtigen Beitrag zur hohen subjektiven Sicherheit unserer Bahnkundinnen und Bahnkunden zu leisten“, so die Geschäftsführerin von ÖBB-Operative Services Michaela Huber.

In Niederösterreich findet die Aktion an den Bahnhöfen Wr. Neustadt, St. Pölten, Gänserndorf, Laa/Thaya und Bruck/Leitha statt.