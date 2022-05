Corona 25 Fälle von BA.4/BA.5 in Niederösterreich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Kichigin, Shutterstock.com

V on den als besorgniserregend eingestuften Corona-Varianten BA.4/BA.5 sind am Dienstag in Niederösterreich 25 Fälle bekannt gewesen. 14 Personen waren nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) positiv, elf galten als genesen. Tote waren nicht zu beklagen. Die Fälle im Bundesland verteilten sich auf neun Bezirke, wobei je fünf in Mödling und St. Pölten registriert wurden.