350 Patienten in niederösterreichischen Kliniken

In niederösterreichischen Kliniken ist die Zahl der Corona-Patienten am Freitag auf 350 gestiegen. Damit mussten fünf Menschen mehr als am Vortag in Krankenhäusern behandelt werden. 326 (plus sechs) befanden sich auf Normal-, 24 (minus eins) auf Intensivstationen, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 88 freie Intensivbetten standen für Covid-Erkrankte zur Verfügung.

Verzeichnet wurden am Freitag im Bundesland 6.702 Neuinfektionen. Das war der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Rekordmarke von 8.797 Fällen datiert vom Mittwoch. Gemeldet wurden von den Behörden am Freitag fünf Todesfälle binnen 24 Stunden.

Bei den Clustern zeichnete sich indes ein eher statisches Bild ab. Größter Hotspot war nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) weiter jener in einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs. Hier gab es mit 72 Fällen eine positiv getestete Person mehr als am Vortag. Aus der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden 55 Infektionen (plus fünf) gemeldet, aus der Justizanstalt Hirtenberg im selben Bezirk 51 (minus drei).