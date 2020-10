Grün oder Gelb: Zeigt die Ampel Grün oder Gelb, bedeutet das geringes bzw. mittleres Risiko in einem Bezirk oder in einer Statutarstadt. Damit gelten die Ende September verkündeten bundesweiten Corona-Maßnahmen. Also Maskenpflicht in Geschäften sowie bei Kundenkontakt. Außerdem gilt die Einschränkung, dass bei privaten Feiern Indoor nur zehn Personen anwesend sein dürfen. Darüber hinaus ändert sich bei Grün oder Gelb in Niederösterreich nichts.

Orange: Blinkt die Ampel Orange, bedeutet das „Hohes Risiko“. Das bringt vor allem Einschränkungen bei Veranstaltungen sowie Sport-Events, außerdem verschärfte Maßnahmen in der Gastronomie. Bei Veranstaltungen sinkt die Zahl der erlaubten Besucher von 1.500 auf 250 (Indoor) sowie von 3.000 auf 1.000 (Outdoor). Bei nicht zugewiesenen Plätzen sind es wie bisher 10 (Indoor) sowie 100 (Outdoor). In „orangen“ Bezirken und Statutarstädten finden Sportveranstaltungen ohne Publikum statt. Zuschauen dürfen dann nur unmittelbare Verwandte der Spielerinnen und Spieler in Nachwuchsligen. Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Bundesliga-Spiele, die auch bei Orange weiterhin vor Publikum stattfinden dürfen. Ist ein Bezirk orange, müssen sich Gäste in der Gastronomie verpflichtend registrieren. Das heißt, ein Gästeblatt ist auszufüllen. Die Sperrstunde bleibt aber bei 1 Uhr.

Rot: Erst, wenn die Ampelfarbe auf Rot kippt – also laut Definition „sehr hohes Risiko“ herrscht, wird die Sperrstunde in Niederösterreich auf 22 Uhr vorverlegt. Auswirkungen hat das Rot außerdem für Kindergärten und Kliniken: Bei Rot sollen nur mehr jene Eltern ihre Kinder in den Kindergarten bringen, die keine andere Betreuungsoption haben. Auch in Kliniken sowie Kur- und Rehazentren gelten ab „Rot“ verschärfte Regeln.