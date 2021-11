Neue Besuchsregeln in Kliniken in NÖ

In NÖ sind am Montag 310 an Corona Erkrankte auf Normalstationen gelegen, 64 Patienten mussten laut Landesgesundheitsagentur (LGA) intensivmedizinisch behandelt werden. Aufgrund dieser Zahlen, der bundesweiten Verordnung zu 2G sowie zum Schutz von Patienten, Mitarbeitern und Besuchern gelten neue Regeln in Spitälern sowie Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren, teilte die LGA per Aussendung mit. Pro Person ist an allen Standorten ein Besucher pro Tag erlaubt.