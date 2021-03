Der Sieben-Tages-Wert für die Region ist am Montagnachmittag bei 421,4 und damit zum vierten Mal in Folge über der maßgeblichen 400er-Marke gelegen. Hinsichtlich einzuleitender Maßnahmen "laufen Gespräche", hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Gemäß dem Erlass von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gilt ein Bezirk dann als Hochinzidenzgebiet, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz über eine Woche lang mehr als 400 beträgt. In so einem Fall ist auf Landesebene eine Ausreisekontrollen umfassende Verordnung zu erlassen.

Bereits vergangene Woche war in Niederösterreich beschlossen worden, dass entsprechende Verordnungen - wie bereits in Wiener Neustadt - von den jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörden kommen sollen. Am Zug wäre im konkreten Fall also die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt.

Etwas unter der 400er-Marke bei der Sieben-Tages-Inzidenz rangierte am Montag laut dem Dashboard der AGES der Bezirk Neunkirchen. Ausgewiesen wurde ein Wert von 361,3. In den Bezirken Waidhofen a. d. Thaya (307,6) und Baden (301,2) zeigte sich die Lage indes entspannter als noch am Sonntag. In Wiener Neustadt selbst, wo die Hochinzidenzverordnung seit vergangenem Mittwoch in Kraft ist, belief sich der Sieben-Tage-Wert am Montagnachmittag auf 525,9 (Sonntag: 541,2).