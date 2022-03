Das Testangebot wird in Niederösterreich eingeschränkt

Werbung

Knapp eine Million PCR-Tests werden in NÖ pro Monat abgegeben. Hinzu kommen beinahe ebenso viele Antigentests und 5.000 bis 20.000 Tests in Betrieben. Viele checken mehrmals die Woche, ob sie sich infiziert haben. Ab April ist das Geschichte – zumindest als uneingeschränktes Gratis-Angebot.

Pro Monat und Person dürfen dann nur noch fünf PCR- und fünf Antigentests gratis gemacht werden, verkündete Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Die neue Teststrategie soll noch diese Woche beschlossen werden.

Was das in der Praxis für die Landsleute heißt und welche Testmöglichkeiten weiter bestehen, ist im Detail noch in Schwebe. Fix ist aber schon, dass „NÖ gurgelt“ weitergeführt wird. In 200 Spar-Märkten wird man auch künftig PCR-Tests abgeben können. Die fünf kostenlosen Antigentests gibt es ab 9. April in Apotheken. Wie auch Ärzte und Betriebe wollen diese zudem auch weiterhin Abstriche abnehmen.

Königsberger-Ludwig: Verpflichtende Eintrittstests müssen kostenlos bleiben

Ob sie das können, wird im Laufe der Woche entschieden. Genau wie über die Zukunft der Gemeinde-Teststraßen. Dass die mit 31. März allesamt eingestellt werden, ist doch nicht in Stein gemeißelt, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig: „Es laufen Gespräche, ob interessierte Gemeinden weiter ein Testangebot anbieten können.“

Bei den betrieblichen Tests gebe es noch viele Fragezeichen. „Wir evaluieren hier gerade die verschiedenen Möglichkeiten“, sagt Boris Fahrnberger, Geschäftsführer der Covid-Fighters.

Vorgaben zu all diesen Punkten hätte sich die SPÖ-Landesrätin vom Bund früher erwartet. Über die generelle Einschränkung des Gratis-Testangebots ist sie nicht glücklich. „Ich hätte mir dazu im Vorfeld ausführliche Gespräche gewünscht. Solange es verpflichtende Eintrittstests gibt, müssen diese kostenlos bleiben.“