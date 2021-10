Der Corona-Cluster in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden) bleibt der mit Abstand größte in Niederösterreich. Die Zahl der Infizierten hat am Montag nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wieder die Marke von 100 überschritten. 103 Fälle bedeuteten um acht mehr als am Vortag.

In der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) blieb es bei unverändert neun Infizierten.