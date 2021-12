Im Redaktionstest: Das Warten auf das PCR-Testergebnis

Wer einen PCR-Test für die Arbeit braucht, ist auf eine schnelle Auswertung angewiesen. Denn das Ergebnis gilt nur für 72 Stunden und die Uhr beginnt ab Probenabnahme zu ticken. Wenn zwischen Probenabnahme und fertigem Ergebnis zu viel Zeit vergeht, kann man den Test nicht mehr lange nutzen. Wir haben Proben an PCR-Standorten quer durch Niederösterreich abgegeben, hier sind die Ergebnisse:

Redaktionstest

Probe 1 & 2: Scheibbs & Purgstall

Wer seine Probe vor 10 Uhr in einer Spar-Filiale abwirft, bekommt das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden - so zumindest das Versprechen der Supermarktfiliale, einmal am Tag werden die Proben abgeholt. Die schnellste Probe (Abgabezeitpunkt Samstag, 09:40h in Scheibbs) war auch direkt nach 18 Stunden verfügbar. Jene Probe, die wir nur 15 Minuten davor in der Filiale im 6 Kilometer entfernten Purgstall abgegeben haben, kam jedoch erst nach 31 Stunden.

Wie kann eine derartige zeitliche Differenz entstehen? Novogenia verweist darauf, dass die zweite Probe wahrscheinlich in einem positiven Pool gelandet ist. Bei der Auswertung werden Einzelproben zu größeren "Pools" zusammengeleert und anschließend gemeinsam ausgewertet. Ist ein Pool positiv, wie in diesem Fall, nimmt die erneute Einzelauswertung mehr Zeit in Anspruch und man wartet länger auf das Testergebnis, auch wenn das einzelne Ergebnis dann negativ ausfällt.

Probe 3: Waidhofen an der Thaya

Den nächsten Test haben wir in Waidhofen an der Thaya nach 10 Uhr abgegeben. Da sich die Probe mit der vorherigen Abholung jedoch nicht mehr ausging, ließ das Ergebnis ganze 53 Stunden auf sich warten. Dies lässt sich jedoch auf die zurückgefahrenen Kapazitäten bei der Auswertung am Wochenende zurückführen: Wer sein Ergebnis nach 10 Uhr an einem Samstag abgibt, muss mit einer Auswertungsdauer von circa 48 Stunden rechnen, da der Sonntag mitgerechnet werden muss.

Probe 4: Tulln

Gegen halb 12 Uhr mittags an einem Samstag wurde die Probe in Tulln abgeworfen. Auch hier kommt durch die späte Abgabe der Sonntag zum Tragen, gegen 8 Uhr an einem Montag kam das fertige Ergebnis.

Probe 5: Ybbs

Am Samstag Nachmittag in Ybbs an der Donau abgeworfen und trotzdem innerhalb von 26 Stunden "zurückgekommen" ist diese Testprobe.

Fazit

Das Labor Novogenia verweist laut Zahlen vom Samstag, dem 27. November auf eine durchschnittliche Auswertungsgeschwindigkeit von 20,5 Stunden. Von allen Proben, die rechtzeitig (vor 10 Uhr) eingelangten, konnten 92 Prozent innerhalb von 24 Stunden ausgewertet werden. Bei Abgaben nach 10 Uhr, insbesondere an einem Samstag, muss mit einer Wartezeit um die 48 Stunden rechnen.

Dies deckt sich auch ungefähr mit unseren Testergebnissen. Häufig klappt es gut, insbesondere wenn man den Test vor 10 Uhr einwirft. Bei einer Wartezeit von 53 Stunden ab der Abgabe Samstag Früh wäre der Test für einen Arbeitstag mit 3G-Nachweis am Montag allerdings unbrauchbar. Ab dann kann er zwar in Niederösterreich für weitere 17 Stunden genutzt werden, in Wien wäre er allerdings sogar bereits schon ungültig. Zum Vergleich: In der Bundeshauptstadt benötigt die Auswertung der PCR-Selbsttests innerhalb unseres Redaktionstests übrigens nur durchschnittlich 12 Stunden - ein Spitzenwert.