200 Teilnehmer bei Impfaktion in Boeing 777 am Airport Wien

Knapp 200 Personen haben am Samstag im Rahmen einer Impfaktion am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) in einer Boeing 777 eine Injektion zum Schutz vor Corona erhalten. Hauptsächlich sei die dritte Dosis verabreicht worden, sagte eine Sprecherin der Austrian Airlines (AUA). Auch Erstimpfungen waren den Angaben zufolge dabei.