Anmeldung für Wartelisten in Niederösterreich möglich .

In Niederösterreich ist ab sofort die Anmeldung für Personen, die für kurzfristig freigewordene Impfungen in einem der 20 Landeszentren einspringen können, über die Buchungsplattform von Notruf NÖ möglich. Registrieren können sich laut Webseite unabhängig vom Alter Niederösterreicher, die bei einem Anruf innerhalb von 30 Minuten in einem Impfzentrum eintreffen können.