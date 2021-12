Bisher 3,2 Millionen Injektionen in Niederösterreich

73 Prozent der Niederösterreicher sind vollimmunisiert, 44 Prozent haben die dritte Dosis. Fast 80 Prozent der Bevölkerung ab fünf Jahren haben mindestens einen Stich erhalten. Auch zu Silvester sind die Impfzentren geöffnet, wurde betont.

Die Impfoffensive gehe weiter, teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag mit. Zu Silvester haben die Impfzentren von 9.00 bis 14.00 Uhr geöffnet, in St. Pölten von 19.00 bis 1.00 Uhr. Es werde eine kleine Aufmerksamkeit geben für alle, die sich über Mitternacht dort impfen lassen, kündigten die beiden Politiker an. Am 1. Jänner haben die Impfzentren großteils von 14.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Bei den Fünf- bis Elfjährigen liege der Anteil der Geimpften in Niederösterreich bei 26 Prozent. Das bedeute im Bundesländervergleich Platz eins.

In den sechs Impfbussen in Niederösterreich wird in diesen Tagen die Schwelle von 200.000 verabreichten Impfungen überschritten. Die Fahrzeuge sind bis 30. Dezember unterwegs und im neuen Jahr wieder ab 3. Jänner. Die Landesimpfzentren, einige Impfstraßen und manche Ordinationen sind auch über die Feiertage geöffnet. Einen Überblick und die Möglichkeit für Terminbuchungen gibt es auf www.impfung.at.