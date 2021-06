Seit Mai wird in über 250 Stellen geimpft, 700 Unternehmen nehmen teil. Weitere 10.000 Personen werden den ersten Stich in den nächsten Tagen beim betrieblichen Impfen erhalten, kündigte die Wirtschaftskammer NÖ am Freitag in einer Aussendung an. Ab Mitte Juni wird in den Firmen die zweite Dosis als Schutz vor Covid-19 verabreicht.

"Durch das Impfangebot in den Betrieben konnten vielfach auch Personen erreicht werden, die sich selbstständig nicht zur Impfung angemeldet hätten", sagte Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ. Damit würden nun viele Unternehmen eine Impfrate von 80 Prozent erreichen.