Mehr als 300.000 Impftermine in NÖ vergeben .

In Niederösterreich sind mittlerweile mehr als 300.000 Termine für die Corona-Schutzimpfung vergeben worden. Es gebe etwa 500 Impfstellen im Land, darunter 24 öffentliche, die in den kommenden Wochen auf über 40 erweitert werden könnten, teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Samstag mit.