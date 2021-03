Es gebe die Problematik, "dass uns all diese Kontakte gar nicht mehr bekanntgegeben werden", sagte die ÖVP-Politikerin am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten. Genannt würden an die zwei Kontakte pro Infiziertem, obwohl möglicherweise fünf bis sieben vorliegen würden.

Die Infektionszahlen würden sich aktuell auf "relativ hohem Niveau" befinden, sagte Mikl-Leitner. Die Bevölkerung sei Corona-müde geworden, die Pandemie zehre eindeutig "auch schon an den Nerven". Dennoch heiße es auch in den kommenden Monaten Disziplin zeigen, Abstand halten und Hygienemaßnahmen einhalten.

Bekannt sei u.a. durch das Contact Tracing, "dass sich ganz viele auch privat treffen", und sich auch "im privaten Rahmen" anstecken würden. Daraus und aus der angesprochenen Nennung von wenigen Kontaktpersonen resultiere die Forderung nach Eintrittstests. Diese sollten "soziale Kontakte kontrolliert möglich machen", betonte die Landeschefin. Ermöglicht würde, "die Menschen zu motivieren, verstärkt testen zu gehen". Weiters würden Infizierte dadurch geortet und in Quarantäne geschickt werden.