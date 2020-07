„Ältere Menschen sind robust gegenüber Veränderungen“, zeigt sich Franz Kolland, Leiter des Kompetenzzentrums Gerontologie an der Karl Landsteiner Uni, überrascht. Die Senioren würden die Veränderungen gut aufnehmen, gut reagieren. Das zeigt eine Studie im Auftrag des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds.

Wobei nicht alle über 60 gleich sind, so der Studienautor. Während jüngere Ältere mobil sind, ein gutes Einkommen haben und sich durch Bewegungseinschränkungen ihr Alltag verändert, sind Hochaltrige meist sowieso mehr zuhause, ihr Alltag verändert sich vielleicht nicht in diesem Ausmaß. Die Zeit aber spielt für sie schon eine ganz andere Rolle. Als für junge Ältere, die noch an die Zukunft denken.

Risikogruppe. „Bei den Über-80-Jährigen haben sich die meisten zur Risikogruppe gezählt (92 Prozent), bei den 60- bis 79-Jährigen waren es nur 65 Prozent“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der Großteil hat sich nicht bevormundet gefühlt (63 Prozent). Statt dessen haben sich die meisten gut geschützt gefühlt: durch die Gesellschaft (87 Prozent) und Verwandte (83 Prozent). „Dies ist ein Zeichen dafür, wie wichtig die Familie und ein gut funktionierendes öffentliches Engagement für ältere Menschen sind, um in Krisenzeiten aufgefangen zu werden,“ erklärt Teschl-Hofmeister. Wobei: Jene, die sich weniger als Risikoperson sahen, sich stärker bevormundet fühlten, so Kolland. Einsamkeit. Die Menschen fühlen sich durch Corona nicht wesentlich einsamer als sonst. Für 92 Prozent ist das Ausmaß an Einsamkeit gering.

Die Menschen fühlen sich durch Corona nicht wesentlich einsamer als sonst. Für 92 Prozent ist das Ausmaß an Einsamkeit gering.

. Nur knapp ein Drittel hat sich seit Ausbruch öfter bewegt. „Bei etwas über der Hälfte der Befragten hat sich das Bewegungsniveau nach eigenen Angaben seit der Krise reduziert“, betont Landesrat Martin Eichtinger. 15 Prozent bewegten sich nicht. Unter anderem bewegten sich viele nicht mehr draußen. Das Problem: „Die Außer-Haus-Bewegung ist nicht durch Bewegung zuhause kompensiert worden“, so Kolland. Doch: „Keine Bewegung bedeutet einen Rückschritt für Körper und Geist. Unser wichtigstes Ziel ist es, die Lebensjahre in Gesundheit zu steigern und Gesundheitsvorsorge im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Wir werden daher das Angebot an Bewegungsprogrammen für Seniorinnen und Senioren noch weiter ausbauen und verstärkt anbieten“, so Eichtinger. Tipp: Die Initiative Tut gut hat Videos unter dem Titel „Gesund daheim“ mit Bewegungsideen für drinnen zusammengestellt. https://www.noetutgut.at/ Leidenschaften. „Garten, Handwerk usw. sind wichtige Elemente, um aktiv zu bleiben“, so Kolland. Und das waren die Niederösterreicher in diesen Bereichen während Corona auch. So gab es etwa von Natur im Garten Tipps und Tricks, die laut Eichtinger großartig angenommen wurden. Das Natur-im-Garten-Telefon etwa hatte um 20 Prozent mehr Zuspruch.

„Garten, Handwerk usw. sind wichtige Elemente, um aktiv zu bleiben“, so Kolland. Und das waren die Niederösterreicher in diesen Bereichen während Corona auch. So gab es etwa von Natur im Garten Tipps und Tricks, die laut Eichtinger großartig angenommen wurden. Das Natur-im-Garten-Telefon etwa hatte um 20 Prozent mehr Zuspruch. Freiwilligenarbeit. „In der Gruppe 60 plus sind viele ehrenamtlich engagiert“, so Teschl. Rund 40 Prozent. Während Corona konnten die Ehrenamtlichen aber nicht in die Pflegeheime, zu den Kindern usw. Die Folge: 60 Prozent haben ihre ehrenamtliche Tätigkeit eingestellt. Das sei nicht günstig, betont Kolland, weil dann die Gefahr hoch sei, dass sie als Ehrenamtliche nicht mehr tätig werden. Daher so Teschl: „Ich appelliere an alle, die ehrenamtlich tätig waren und vorübergehend ihre Aufgabe nicht wahrnehmen können – bitte bleiben Sie am Ball und stützen diese wichtige Säule unseres sozialen Zusammenhalts auch in Zukunft.“

Die Umfrage zeigte zudem, dass Senioren sich klare Regeln wünschen und 88 Prozent der Über-60-Jährige sich gut informiert fühlen.

Tipp: Wie man mit der Krise umgangen ist oder umgehen kann, Tipps, Geschichten, Anregungen und Methoden, werden im Rahmen der Initiative „Generation 55+ Aktiv in Besonderen Zeiten“ gemeinsam mit den NÖ Senioren und dem NÖ Pensionistenverband gesucht. Dabei können Senioren bald ihre Tipps und Ideen auf einer Plattform im Rahmen der Initiative „Mittendrin im Leben“ hochladen, verrät Teschl-Hofmeister. http://mittendrin-im-leben.at/