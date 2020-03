Am Sonntag haben die Ärztekammer und das Rote Kreuz NÖ ihre Zusammenarbeit in Sachen Logistik beschlossen. Niedergelassene Ärzte aus NÖ, die bei der Ärztekammer einen Bedarf an Schutzkleidung angemeldet haben, werden ab Montag, 23. März vom Roten Kreuz beliefert. Die benötigte Schutzkleidung wird ins Rotkreuz-Zentrallager nach Tulln gebracht. "Von dort aus beliefern wir jede Woche unsere Bezirksstellen", erläutert Rotkreuz-Pressesprecher Andreas Zenker der NÖN. "Jetzt nehmen wir eben die Schutzkleidung für die Ärzte in den Bezirken mit. Die holen sie dann in den jeweiligen Bezirksstellen des Roten Kreuzes ab." Bezirksstellen gibt es in allen Bezirken, in manchen sogar zweifach.

Wie viel Schutzkleidung ein Arzt bekommt bzw. welche Ärzte beliefert werden, das legt die Ärztekammer fest. Dort können sich Ärzte, die Bedarf haben, auch melden.