Der Betrieb werde "gegen Null" gefahren, erklärte Andrea Humer, Vizepräsidentin am Landesgericht St. Pölten. "Was nicht ganz dringend ist, wird abgesagt", teilte Birgit Borns, Vizepräsidentin in Wiener Neustadt, auf APA-Anfrage mit. "Mit Ausnahme von Haftprüfungsverhandlungen" wird laut Vizepräsident Wolfgang Schuster-Kramer auch in Korneuburg "alles" abgesagt.

"Eingeschränkten Betrieb" meldete nicht zuletzt das Landesgericht Krems. "Verhandlungen finden nur in dringenden und unaufschiebbaren Fällen statt", wobei mit einem Ausschluss der Öffentlichkeit durch den zuständigen Verhandlungsrichter zu rechnen sei, teilte Vizepräsident Ferdinand Schuster mit.