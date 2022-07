Test- und Impfangebot in NÖ wird wieder erweitert

Werbung

„Das Virus macht keine Pause“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf von der ÖVP bei der aktuellen Corona-Lagebesprechung. Die steigenden Corona-Zahlen in Niederösterreich sowie die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen haben dazu geführt, dass in Niederösterreich die Test- und Impfzentren wieder einen Gang höher schalten.

Ab 16. Juli werden die neun landesweiten Impfzentren zusätzlich zu Mittwoch und Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr auch jeden Samstag zwischen 10.00 und 15.00 Uhr geöffnet sein. Ebenso sollen künftig auch wieder bis zu drei Impfbusse für ein noch besseres Angebot eingesetzt werden. „Terminbuchungen für die Impfungen sind nicht notwendig, allerdings bei den Hausärzten in Niederösterreich möglich. So schaffen wir ein breites, umfangreiches Angebot“, betont Pernkopf.

„Mit einer bundesweiten Impfkampagne ab Herbst wollen wir dann allen die vierte Corona-Impfung empfehlen und auch versuchen jene Menschen, die noch gar nicht geimpft sind, von der Wirksamkeit der Impfung zu überzeugen“, fügt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hinzu.

Appell an Eigenverantwortung

Auch bei den behördlichen Teststraßen im Land wird es eine Änderung geben. Die Teststandorte schließen ab 11. Juli erst um 16 Uhr, um noch mehr Menschen eine Testmöglichkeit zu geben. In den vergangenen vier Wochen sei eine Steigerung an Tests von fast 500 Prozent festgestellt worden, so die Gesundheitslandesrätin.

Aktuell setze man weiter auf Eigenverantwortung. „Die positiv Getesteten sind zwar zum Großteil symptomatisch, es gibt aber weniger schwere Verläufe. Überdies verzeichnen wir in Niederösterreich keine Cluster, die Ansteckungen sind breit gestreut", erläutert Königsberger-Ludwig.

Erholung für Gesundheitspersonal

Obwohl auf Niederösterreichs Intensivstationen derzeit nur sechs Corona-Patienten liegen, gehe man davon aus, dass die Situation zumindest auf den Normalstationen wieder angespannter werden könnte. „Der Pflegeaufwand wird sich dadurch wieder erhöhen. Dennoch haben wir für alle Mitarbeiter in den Kliniken, Pflege- und Betreuungszentren festgelegt, dass keine Urlaubssperre verhängt wird. Erholung und Kraft tanken steht für das Gesundheitspersonal an erster Stelle“, so Pernkopf.