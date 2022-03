Corona Mehr Spitalspatienten und 18 Todesfälle in Niederösterreich

Die Zahl der Corona-Patienten in Spitälern in Niederösterreich ist erneut gestiegen. Am Dienstag befanden sich 647 Covid-Erkrankte in Kliniken, das waren um 50 mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen wurden weiterhin 36 mit dem Virus Infizierte behandelt. 95 Intensivbetten standen laut Landesgesundheitsagentur (LGA) für Corona-Patienten zur Verfügung. Im Bundesland wurden 6.661 Neuinfektionen verzeichnet. Gleichzeitig wurden 18 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet.