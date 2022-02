405 an dem Virus Erkrankte wurden nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) in Spitälern behandelt, das waren um 43 mehr als am Vortag. 26 (plus eins) befanden sich auf Intensivstationen. 91 freie Intensivbetten standen laut LGA für Covid-Patienten zur Verfügung. Gleichzeitig meldeten die Behörden 13 weitere Todesfälle.