Niederösterreichs Landesvize Pernkopf positiv getestet

Niederösterreich LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Landesvize sei dreifach geimpft und habe "aktuell keine Symptome", hieß es auf Anfrage aus seinem Büro. Pernkopf arbeitet von zu Hause aus und nahm von dort am Montag per Videokonferenz an einer Corona-Lagebesprechung teil.