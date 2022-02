Freitag: 6.099 Neuinfektionen und 272 Patienten in Niederösterreich

Verzeichnet wurden exakt 6.099 Fälle. 272 Covid-Patientinnen und Patienten wurden laut Landesgesundheitsagentur (LGA) in Kliniken im Bundesland behandelt. Das waren um 15 mehr als am Donnerstag. Binnen 24 Stunden gab es vier weitere Todesfälle.

245 an Covid Erkrankte (plus 14) befanden sich in den Kliniken auf Normal- und 27 (plus eins) auf Intensivstationen. 107 freie Intensivbetten standen laut LGA für Corona-Patienten zur Verfügung.