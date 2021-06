Verzeichnet wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 36 Infizierte. Das waren um zwei mehr als am Tag davor.

Der Hotspot im Zusammenhang mit einem Kindergarten im Bezirk Neunkirchen zählte - inklusive Folgefälle - 20 Erkrankte (plus zwei).

In einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs blieb es vorerst bei zwölf Covid-Fällen, elf (plus zwei) wurden in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld verzeichnet. Die weiteren Cluster im Bundesland betrafen durchwegs pädagogische Einrichtungen: Einen Kindergarten im Bezirk St. Pölten (acht Erkrankte), eine BHS im Bezirk Mistelbach (sechs), eine Neue Mittelschule im Bezirk St. Pölten (fünf) sowie eine Volksschule im Bezirk Amstetten (ebenfalls fünf).