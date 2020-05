2.270 Patienten gelten laut dem Sanitätsstab als genesen. Das waren um 15 mehr als am Vortag. Im Bundesland wurden bisher 33.646 Testungen durchgeführt.

Zwei Todesopfer im Landesklinikum Stockerau

Im Landesklinikum Stockerau sind ein 77-Jähriger und eine 92-Jährige in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Beide litten auch an Grunderkrankungen, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding am Montag mit.

Somit gab es erstmals seit dem vergangenen Mittwoch wieder Coronavirus-Todesfälle in niederösterreichischen Spitälern. In den Landeskliniken sind bisher 87 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Gesamt-Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen ist in Niederösterreich damit auf 94 gestiegen.