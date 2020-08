Für Kroatien-Rückkehrer, die zwischen dem 7. und 16. August nach Österreich eingereist sind, besteht seit 18. August in Amstetten, Münchendorf und St. Pölten die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen.

Wer wird getestet?

Jene, die sich diesem Test unterziehen möchten, müssen mit der Gesundheitshotline 1450 in Kontakt treten und erhalten in der Folge Informationen über den weiteren Ablauf der Testung. Bereits am ersten Tag wurden 385 Personen in St. Pölten getestet, 1.600 haben sich angemeldet.

Erste Ergebnisse diese Woche

"Die meisten Testergebnisse erwarten wir noch in dieser Woche. Die Gelegenheit möchte ich nutzen, um mich bei unseren Rettungsorganisationen und ihren MitarbeiterInnen für deren Engagement zu bedanken!“, sagt Königsberger-Ludwig.

Anmeldung ausschließlich über 1450

„Das Rote Kreuz Niederösterreich ist bereits von Beginn der Corona-Krise an im Bereich der Testungen im Einsatz. Deshalb war es für uns klar, dass wir auch kurzfristig die Drive-In-Stationen in Amstetten und Münchendorf ermöglichen, um hier die Urlaubs-Rückkehrer zu testen“, erklärt Landesrettungskommandant-Stellvertreter Johann Kaufmann, Rotes Kreuz NÖ. „Es ist für uns alle wichtig, dass die Infektionszahlen wieder zurückgehen. Wesentlich ist aber auch, dass zu den Drive-In-Stationen ausschließlich Personen kommen, die sich über 1450 angemeldet haben.“