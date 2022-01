6.147 neue Fälle: Wieder Höchstwert in Niederösterreich

191 Covid-Patientinnen und Patienten wurden nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) in Kliniken im Bundesland behandelt. Das waren um acht mehr als einen Tag zuvor.

163 an Covid Erkrankte befanden sich auf Normal-, unverändert 28 auf Intensivstationen. 103 freie Intensivbetten standen laut LGA für Corona-Patienten zur Verfügung.

73 Infizierte und damit um 23 mehr als am Vortag wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs verzeichnet, 29 bzw. 27 Fälle (jeweils minus vier) wurden in gleichartigen Unternehmen im Bezirk Amstetten gemeldet, neu waren 23 Erkrankte ebenfalls in einem Betrieb.

Ein Minus von zwei auf 41 positiv Getestete gab es in einer Einrichtung einer Glaubensgemeinschaft im Bezirk Korneuburg. Im Bezirk Baden wurden in einer Asylbetreuungsstelle 37 Infizierte (plus neun) verzeichnet. In einem Lebensmittelbetrieb waren es 22 (minus drei). Neu hinzugekommen sind 26 Fälle in einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Bruck a.d. Leitha.