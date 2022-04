Alle Test-„Walk-ins“ schließen Ende April

Werbung

Am Höhepunkt der Omikron-Welle wurden 6.000 Corona-Tests pro Tag in den Walk-in-Stationen in NÖ durchgeführt. Zuletzt waren es nur noch rund 700. Weil der Bedarf derart gesunken ist, werden die neun Walk-in-Stationen am 30. April ihren Betrieb einstellen.

Eingerichtet wurden diese zusätzlichen Stellen für behördlich angeordnete Tests in St. Pölten, Amstetten, Klosterneuburg, Krems, Neunkirchen, Ternitz, Tulln und Wiener Neustadt, um die Drive-in-Stationen kurzfristig zu entlasten. „Mein Dank gilt dem Sanitätsstab, der in kürzester Zeit ein zusätzliches Testangebot in der Hochphase auf die Beine stellen konnte“, sagt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Die zehn Drive-in-Stationen sind aktuell noch alle geöffnet. Auch dort wird es aber je nach Infektionsgeschehen Anpassungen geben. In einem ersten Schritt sollen die Öffnungszeiten wieder eingeschränkt werden. Danach könnten wie bereits im vorigen Sommer einzelne Standorte wieder stillgelegt werden.

Zusätzlich zu den Drive-ins gibt es seit Anfang April nun die Möglichkeit, sich über „NÖ gurgelt“ freizutesten. Infizierte können dazu in Spar-Märkten oder McDonald’s-Filialen Gurgeltests abgeben. Im Mostviertel wird aktuell in einem Pilotprojekt erprobt, ob das Freitesten auch in Apotheken funktioniert. Wenn sich das bewährt, soll es das Angebot bald in ganz Niederösterreich geben.