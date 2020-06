Seit dem Wochenende gibt es zum ersten Mal nach zwei Monaten in Niederösterreich wieder weniger als 100 aktiv Erkrankte. In sieben Bezirken gab es seit zwei Wochen keine Neuinfektionen mehr. Darunter auch Gmünd und Melk, die damit coronafrei bleiben. Coronafrei waren am Wochenende auch Scheibbs, St. Pölten Land und St. Pölten Stadt.

Neben Verdachtsfällen werden Menschen auch im Rahmen von Screenings untersucht, um rasch Cluster oder Infizierte in besonders gefährdeten Berufsgruppen zu entdecken. „Bei der letzten Sitzung der NÖ Landesregierung wurden Screeningprogramme in Ausmaß von 50.000 Testungen beschlossen. Dafür wurden 4,5 Millionen Euro freigegeben“, so Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Es gab Testreihen bei Hausärzten, Behindertenheimen, Mitarbeitern Sozialmedizinischer und Sozialer Dienste. Auch die Mitarbeiter der Landesgesundheitsagentur konnten sich freiwillig testen lassen, so Sprecher Bernhard Jany. Von 6.500 Mitarbeitern waren elf positiv und ohne Symptome. Nach diesen Bereichen sollen Testungen nun unter anderem auch in Frauenhäusern, sozialen sowie Obdachlosen-Einrichtungen durchgeführt werden.