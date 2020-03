Die Absage sämtlicher Bewerbe im Jahr 2020 wurde in Abstimmung mit allen Landesfeuerwehrkommandanten sowie mit dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband für alle Bundesländer in Österreich festgelegt und in der Sitzung des Landesfeuerwehrrates und der Besprechung der Bezirksfeuerwehrkommandanten am 26. März einstimmig beschlossen.

Neben sämtlichen Bewerben (FLA, WDLA, FJLA, FJ Wissenstest, FJ Fertigkeitsabzeichen, Jugendlager…) auf Abschnitts- und Bezirksebene sowie allen Kuppelbewerben und Leistungsprüfungen in den Feuerwehren sind davon auch alle Landes- und Bundesbewerbe, welche im Jahr 2020 in Niederösterreich stattgefunden hätten betroffen:

8. und 9. Mai 2020 - 63 . Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Gold in Tulln

3. bis 5. Juli 2020 - 70. Landesfeuerwehrleistungsbewerb um das FLA B/S in Sieghartskirchen (Bez. Tulln)

9. bis 12. Juli 2020 - 48. Landestreffen der Feuerwehrjugend (inkl. LFJLB) in Neuruppersdorf (Bez. Mistelbach)

13. bis 16. August 2020 - 64. Landeswasserdienstleistungsbewerb (B/S) sowie 47. Landeswasserdienstleistungsbewerb Gold in Melk (Bez. Melk)

7. November 2020 - 8. Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsbewerb Gold in Tulln

21. bis 23. August 2020 - 23. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Traiskirchen (Bezirk Baden)

28. bis 30. August 2020 - 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten

Die Verschiebung des 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerbes auf 27.-29. August 2021 in St. Pölten sowie des 23. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerbes auf 20.-22. August 2021 in Traiskirchen ist bereits fixiert.