Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um einen auf 1.787 gestiegen. 3.049 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.

48 an Corona Erkrankte wurden auf Intensivstationen in niederösterreichischen Spitälern behandelt, teilte Bernhard Jany, der Sprecher der Landesgesundheitsagentur, mit. Das war um ein Patient weniger als am Mittwoch.