19 bestätigte Fälle beim Bundesheer .

Beim Bundesheer gibt es 19 bestätigte Corona-Infektionen. Elf davon sind in Oberösterreich, drei in der Steiermark, zwei in Salzburg und je einer in Niederösterreich, Tirol und Wien. Das hat die APA aus Bundesheer-Kreisen Montagnachmittag erfahren.