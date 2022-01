2.354 neue Infektionen in Niederösterreich

111 Personen wurden in Krankenhäusern behandelt, es gab drei weitere Todesopfer. Unverändert 37 Patienten lagen auf Intensivstationen.

Der größte Corona-Cluster im Bundesland wurde weiterhin im Bezirk Hollabrunn nach einer Gruppenreise um den Jahreswechsel innerhalb Österreichs verzeichnet. Die Zahl der positiven Tests sank um weitere vier auf 40. In einem Pflegeheim im Bezirk Melk stieg die Zahl der Fälle um sieben auf 37. Ein Plus um vier auf 30 bzw. um drei auf 23 Infizierte gab es in Produktionsfirmen im Bezirk Scheibbs und in der Landeshauptstadt St. Pölten.