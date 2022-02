In Niederösterreich sind zu Wochenbeginn 299 Corona-Patienten in Kliniken behandelt worden. 274 Menschen befanden sich auf Normal-, 25 auf Intensivstationen, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 114 freie Intensivbetten standen für Covid-Erkrankte zur Verfügung. Am Montag wurden 5.340 Neuinfektionen verzeichnet. Gleichzeitig wurden fünf Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet.