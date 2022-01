3.489 Neuinfektionen in Niederösterreich

Der größte Cluster im Bundesland betraf weiterhin einen Produktionsbetrieb im Bezirk Scheibbs mit nunmehr 64 Fällen nach 54 am Vortag.

35 (plus fünf) und 22 positiv Getestete gab es in ebensolchen Firmen im Bezirk Amstetten. Frisch hinzugekommen ist im selben Bezirk ein neuer Hotspot in einem Produktionsbetrieb mit 16 nachweislich Infizierten.

Stabil blieben die Fallzahlen in Asylbetreuungsstellen im Bundesland. In Einrichtungen im Bezirk Baden gab es 23 (plus eins) bzw. 18 Erkrankte, in einer Betreuungsstelle im Bezirk Buck a. d. Leitha gleichbleibend 17.