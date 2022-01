3.852 Neuinfektionen in Niederösterreich

Der größte Cluster betraf weiterhin einen Produktionsbetrieb im Bezirk Scheibbs mit 44 positiv Getesteten (minus zwei). 31 (plus drei) bzw. 20 Infektionen (plus fünf) wurden in ebensolchen Firmen im Bezirk Amstetten gezählt. Deutlich weniger Erkrankte gab es in einem Pflegeheim im Bezirk Melk. Nach 35 am Mittwoch waren es 24 Stunden später 16. In einem Lebensmittelbetrieb im Bezirk Baden wurde hingegen ein Anstieg um sieben auf 26 verzeichnet.