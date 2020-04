Die Stoffmasken sollen als Mund- und Nasenschutz für den Gebrauch der Mitarbeiter dienen, sind waschbar und wiederverwendbar. "Für die Behandlung der an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten stehen selbstverständlich weiterhin die dafür vorgesehenen medizinischen Spezialmasken zur Verfügung", wurde Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege in der NÖ Landesgesundheitsagentur, am Samstag in einer Aussendung zitiert.

Wie auch der ORF Niederösterreich berichtete, stammen die Schutzgegenstände von der Firma Framsohn. Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) im Waldviertel produziert üblicherweise Frotteeware wie Handtücher oder auch Bademäntel.