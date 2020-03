Die drei am stärksten betroffenen Bezirke sind Amstetten mit 66, Korneuburg mit 61 und Tulln mit 51 Fällen. Dahinter kommen Mödling (41), St. Pölten-Land (36), Neunkirchen (30), Mistelbach (22), Melk (18), Krems (17), Baden (14), St. Pölten-Stadt (14), Bruck an der Leitha (13), Lilienfeld (sieben), Gänserndorf (sechs), Wiener Neustadt-Stadt (sieben), Scheibbs (vier), Wiener Neustadt-Land und Waidhofen an der Thaya (je drei), Hollabrunn, Waidhofen/Ybbs-Stadt und Krems-Stadt (je zwei), sowie Gmünd und Zwettl mit je einer Infektion. Horn ist der bisher einzige Bezirk in Niederösterreich ohne bestätigten Corona-Fall.