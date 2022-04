Werbung

In Niederösterreich sind am Mittwoch 322 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt worden. 297 Infizierte (minus 19) befanden sich auf Normal-, 25 (plus vier) auf Intensivstationen, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. Es gab 2.088 Neuinfektionen. Zudem vermeldeten die Behörden neun Todesfälle binnen 24 Stunden.