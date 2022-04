336 Patienten in niederösterreichischen Kliniken

Werbung

Jene der positiv Getesteten auf Normalstationen ging um 23 auf 311 zurück. Bei den Intensivpatienten gab es ein Plus von drei auf 25. Für Infizierte standen 108 Intensivbetten zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 2.121 neue Corona-Fälle wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike-Königsberger-Ludwig (SPÖ) verzeichnet.

Aus mehreren Pflegeheimen wurden Corona-Cluster gemeldet, den größten gab es in einer privaten Einrichtung im Bezirk St. Pölten mit 37 Betroffenen. In einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Baden wurden 33 Fälle registriert.

Mit 30. April geschlossen werden im Bundesland die aktuell vorhandenen 14 Walk-in-Teststationen. Wir hatten berichtet:

Begründet wurde der Schritt vom Büro der Gesundheitslandesrätin mit "stark zurückgehenden Testungszahlen". Die Standorte waren zur Entlastung der Drive-in-Teststationen im Zuge der Omikron-Welle geöffnet worden. Während in den Walk-ins am 14. März, also am Höhepunkt der Omikron-Welle, fast 6.000 Testungen gezählt worden waren, waren es am (gestrigen) Donnerstag nur noch 701. Eine Rolle spiele bei diesem Rückgang auch, dass Freitestungen nunmehr via "NÖ gurgelt" möglich sind, hieß es aus dem Büro von Königsberger-Ludwig.