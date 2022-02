345 Patienten in niederösterreichischen Kliniken

In niederösterreichischen Kliniken ist die Zahl der Corona-Patienten am Donnerstag auf 345 gestiegen. Sieben Menschen mehr als am Vortag mussten in Krankenhäusern behandelt werden. 320 (plus fünf) befanden sich auf Normal-, 25 (plus zwei) auf Intensivstationen, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 96 freie Intensivbetten standen für Covid-Erkrankte zur Verfügung.

Am Donnerstag wurden 6.139 Neuinfektionen in Niederösterreich verzeichnet. Gleichzeitig wurden acht Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet.