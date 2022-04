373 Patienten in niederösterreichischen Spitälern

Werbung

Die Zahl der positiv Getesteten auf Normalstationen erhöhte sich um fünf auf 343. Bei Intensivpatienten gab es einen Anstieg um ebenfalls fünf auf 30. Für Infizierte standen 121 Intensivbetten zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 1.359 neue Fälle wurden verzeichnet.

In mehreren Pflegeheimen wurden Corona-Cluster gemeldet, den größten gab es in einer privaten Einrichtung im Bezirk St. Pölten mit 50 Betroffenen. In einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 27 Infizierte verzeichnet. In einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Baden wurden 22 Fälle registriert.